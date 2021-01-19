Кемерово, 19 января, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Сотрудники Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева разработали инновационные сорбенты для очистки водоёмов от разливов нефти. В качестве сырья они использовали промышленные отходы. Эти сорбенты можно использовать и в арктических условиях, пишет издание Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири».

kuzstu.ru Магнитоуправляемые нефтесорбенты

«Главные преимущества инновационного нефтесорбента — магнитоуправляемость и плавучесть. Основа сорбента — магнетитовое ядро, оно позволяет притягивать нефтяную плёнку в водоёмах и управлять ею для эффективной ликвидации разливов», — прокомментировала руководитель проекта, доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ кандидат технических наук Елена Ушакова.

Уточняется, что для изготовления одного килограмма нефтесорбентов требуется приблизительно 280 г биомассы — избыточного активного ила, 900 г угольной пыли и 50 г магнетита.