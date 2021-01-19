Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В сети появились снимки дорожных испытаний обновлённого кроссовера Hyundai Creta. Изображения машины опубликованы на сайте «Колёса.ру».

«Колёса.ру» Обновлённая Hyundai Creta

Испытания будущей новинки прошли Санкт-Петербурге. Впервые новый кроссовер был замечен в России летом прошлого года на дорожных тестах. Уже тогда стало ясно, что российский вариант модели обновленной Creta будет габаритнее моделей для китайского и индийского рынков. При этом внешний вид авто будет почти таким же, как у глобальной версии.

Судя по снимкам, двухэтажные фары могут и не добраться до России, а вот задние фонари будут как у глобальной версии Creta.

Информации о салоне и о моторе обновлённого кроссовера пока нет.

Напомним, в прошлом году с конвейера петербургского завода Hyundai сошло более 219 тыс. машин. Это на 10% меньше, чем в 2019 году, когда на предприятии было собрано 245 тыс. автомобилей.

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