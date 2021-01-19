Зеленодольск, Татарстан, 19 января, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Строитель судов для нужд ВМФ России — АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» — начал 2021 год с получения двух финансовых исков. Одна из претензий составляет почти 17 млн рублей. Данный иск от института из Санкт-Петербурга пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Zdship.ru АО «Зеленодольский завод имени A. M. Горького»

Первый иск поступил от АО «Научно-исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун» из Санкт-Петербурга 12 января 2021 года. Сумма требований составляет 16 946 995,65 рубля.

А 13 января в арбитраж подало иск нижегородское ООО «Фарватер», требующее с завода 3 257 324,8 рубля. Его начнут рассматривать 2 февраля 2021 года. Сумма фигурирует как неустойка.

Напомним, в конце декабря 2020 года многомиллионный иск к судостроителю подало АО «Северное проектно-конструкторское бюро», потребовавшее почти 270 млн рублей. Дело начнут рассматривать 19 января 2021 года.