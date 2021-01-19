Чита, 19 января, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В связи с православным праздником в Забайкальском крае, как и в других регионах России, несмотря на эпидемию коронавируса, начались крещенские купания. На разрешённых для этого местах безопасность граждан обеспечивают дежурящие инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и пожарные Федеральной противопожарной службы, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

МЧС Праздник Крещения в Забайкалье

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По словам спасателей, в местах наибольшего скопления купающихся в Чите, озере Кенон и реке Ингода установили тёплые зимние палатки, отдельно для мужчин и женщин. Купающихся обеспечивают горячим чем из полевых кухонь, развернутых сотрудниками забайкальского спасательного ведомства.

«Из года в год количество желающих искупаться в проруби на Крещение становится всё больше. Краевое спасательное ведомство совместно с другими структурами каждый год оценивает ситуацию и прилагает максимум усилий, чтобы люди чувствовали себя комфортно и безопасно», — пояснили в МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 19 января 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 31 859 человек, причём 218 из них обнаружили за последние сутки.

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