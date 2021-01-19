В 2020 году Чувашия не освоила более трёх млрд рублей
Чебоксары, 19 января, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам 2020 года остались неосвоенными 3,26 млрд рублей, в том числе свыше 1,8 млрд рублей — средства федерального бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.
По предварительным данным, в 2020 году в консолидированный бюджет Чувашии поступило 76,609 млрд рублей, что на 14,9% больше уровня 2019 года, израсходовано 76,066 млрд рублей, бюджет исполнен с профицитом в 543 млн рублей.
Глава минфина сообщил, что объём неосвоенных средств по итогам года составил 3,26 млрд рублей. Основная доля приходится на четыре министерства — транспорта, строительства, спорта и культуры.
Речь идёт о закупке троллейбусов, которые должен был поставить Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, но пребывавший в вынужденном простое из-за эпидемической ситуации. По дополнительному соглашению поставку троллейбусов должны завершить до 1 апреля 2021.