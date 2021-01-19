Чебоксары, 19 января, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам 2020 года остались неосвоенными 3,26 млрд рублей, в том числе свыше 1,8 млрд рублей — средства федерального бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

По предварительным данным, в 2020 году в консолидированный бюджет Чувашии поступило 76,609 млрд рублей, что на 14,9% больше уровня 2019 года, израсходовано 76,066 млрд рублей, бюджет исполнен с профицитом в 543 млн рублей.

Глава минфина сообщил, что объём неосвоенных средств по итогам года составил 3,26 млрд рублей. Основная доля приходится на четыре министерства — транспорта, строительства, спорта и культуры.

«В принципе, это были ожидаемые цифры. Поэтому я бы сказал, что те задачи, которые мы ставили по освоению средств, в общем-то выполнили. Часть средств осталась. По Минтрансу большая сумма — по закупке троллейбусов», — сказал Михаил Ноздряков.

Речь идёт о закупке троллейбусов, которые должен был поставить Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, но пребывавший в вынужденном простое из-за эпидемической ситуации. По дополнительному соглашению поставку троллейбусов должны завершить до 1 апреля 2021.

«Что касается федеральных средств, то не освоено 1,84 млрд рублей. В основном по четырём министерствам: это минстранс, минспорт, минстрой, минобразования. Опять же скажу, что всё, что могли, сделали… Стоит задача оперативно отработать по остаткам средств, которые у нас остались неосвоенными. По остаткам федеральных средств предоставлена возможность заявиться на их возврат», — отметил министр финансов.