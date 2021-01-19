Магадан, 19 января, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Магаданской области уведомило все медучреждения региона о вышедшем приказе, касающемся массовой иммунизации населения от коронавируса, в котором есть пункты о том, что в случае отказа от прививки можно лишиться работы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Приказом установлен срок вакцинации медицинских работников — до 30 января. При этом процесс иммунизации руководители должны взять под личный контроль.

«Сотрудников, отказавшихся от иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отстранить от работы в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона №157 «Об иммунизации от инфекционных болезней», кроме лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию и/или имеющих антитела к вирусу новой коронавирусной инфекции класса IgG», — написано в документе.

При этом, если пациент идёт на плановую госпитализацию, ему надо настоятельно рекомендовать сделать прививку от коронавируса.

По информации «Весьма», не все медработники Колымы спешат прививаться, но и рабочее место терять никому не хочется.

На 19 января уже вакцинировались более тысячи жителей Магаданской области, о серьёзных побочных эффектах информации нет.

За три месяца в Магадан поступит более 11 тыс. доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Якутии 19 января получил 22 тыс. доз вакцины от коронавируса. До конца февраля ожидается ещё одна крупная поставка. В общей сложности за два первых месяца года республика получит 69 500 доз вакцины.