Иркутск, 19 января, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В связи с празднованием праздника Крещение Господне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, действовать он будет до 8:00 местного времени 20 января.

МЧС Праздник Крещения в Иркутской области

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Для того чтобы предупредить возможные ЧС во время крещенских купаний, главы муниципальных образований региона должны обеспечить контроль за местами купания людей в иорданях, а также за оборудованием купели, выставлением на береговой полосе пунктов обогрева, дополнительного питания и переодевания людей.

«Кроме того, в местах, разрешенных для купания в праздник Крещение Господне, в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть освещение. За территориями, где будет происходить купание, установят дежурство соответствующих ведомств», — сказано в указе главы Приангарья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ряд муниципальных образований Иркутской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, решили отказаться от проведения крещенских обрядов на водных объектах. В связи этим в список иорданей внесены корректировки

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