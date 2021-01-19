Чебоксары, 19 января, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Чувашии в семи муниципальных образованиях по итогам 2020 года допущено снижение собственных доходов, в их числе — четыре города из пяти, включая Чебоксары. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

Приводя оперативные данные об исполнении муниципальных бюджетов, глава минфина отметил, что большинство, несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры, нарастили собственные доходы.

«Из 26-ти муниципальных образований по 19-ти у нас положительная динамика собственных доходов, по семи — отрицательная. Наибольшее снижение показали Ядринский район, город Чебоксары и город Канаш. Будем анализировать причины, и вырабатывать мероприятия», — сказал Михаил Ноздряков.

По данным минфина, наибольший рост собственных доходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом обеспечили Яльчикский (+9,8%), Шемуршинский (+7,8%) и Алатырский (+7,7%) районы.

Собственные доходы сократились в Ибресинском районе (-0,2%), Комсомольском районе (-1,1%), Шумерле (-2,2%), Новочебоксарске (-2,8%), Ядринском районе (-8,9%), аутсайдеры — города Чебоксары (-11,9%) и Канаш (-12,9%).