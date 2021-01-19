Чебоксары, 19 января, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В Чувашии гидроэнергетики подарили библиотекам книгу об истории строительства Чебоксарской ГЭС. В неё вошли архивные документы и фотографии, посвящённые возведению станции, значительная часть которых ранее нигде не публиковалась, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гидроэлектростанции.

Rushydro.ru Фотография 1932 года и схема вариантов расположения Чебоксарского гидроузла

Книга «Чебоксарская гидростанция. Отдельные страницы из истории строительства» посвящена сразу нескольким знаменательным датам: 100-летию плана ГОЭЛРО и Чувашской автономии, 60-летию Новочебоксарска и 40-летию Чебоксарской ГЭС.

Автором издания является ветеран-гидротехник Сергей Егоров, который был участником строительства станции. В те годы он был сотрудником комплексной изыскательской экспедиции № 45 института «Гидропроект» и контролировал земляные работы, а также систему водопонижения котлована.

Rushydro.ru Ветеран-гидротехник Сергей Егоров

В сборник включено около 80 фотографий, большая часть которых раньше нигде не публиковалась: из архива автора, экспедиции № 45 и Чебоксарской ГЭС. К примеру, снимки 1926 года показывают катастрофическое наводнение в Чебоксарах и Балахне, 1955 года — большое половодье в Горьком. Такие разрушительные затопления прекратились с созданием Волжско-Камского каскада, завершила которое Чебоксарская ГЭС.

В книге также представлены схема строительного котлована, карта водохранилища, геологические разрезы, панорамы строительства. Отражены интересные, но малоизвестные факты: к примеру, на месте будущего шлюза нашли бивни мамонта. Особое место в книге занимают архивные публикации журналистов.

Rushydro.ru Панорама строительства

200 экземпляров издания получили в подарок все городские и школьные библиотеки Новочебоксарска, а также юные читатели и ветераны-гидростроители.

Отметим, что 40 лет назад, 15 января 1981 года, Чебоксарская ГЭС вошла в число действующих предприятий СССР. Этому предшествовал запуск первого гидроагрегата станции. В 1986 году ввели в эксплуатацию все 18 станционных машин, а установленная мощность достигла 1 370 МВт. Сегодня ГЭС производит больше половины всей электроэнергии, которая вырабатывается в Чувашии, и свыше 40% от объема энергопотребления.

Rushydro.ru Книга Сергея Егорова с автографом автора

На сооружение Чебоксарской гидростанции, объявленное Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, съехались специалисты из всей страны. С 1968 по 1980 год было перемещено около 70 млн кубометров земли, смонтировано 46 тыс. тонн металлоконструкций, под основание ГЭС уложено свыше 1 млн кубометров бетона. Одновременно с гидроузлом возводили социальные объекты — дома для гидростроителей, больницы, учреждения образования.