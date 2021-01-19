Москва, 19 января, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Финансовый иск сразу к двум российским министерствам поступил в арбитраж Москвы. Истцом выступает АО «Центральная пригородная пассажирская компания». Она требует с Минфина РФ и Минтруда РФ почти 400 млн рублей. Исковое заявление к производству суд пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Железнодорожный транспорт

Претензии поступили в арбитраж 18 января 2021 года. Сумма требований — 394 714 843,1 рубля.

Напомним, в апреле 2019 года перевозчик проиграл финансовый спор с Минфином России. В рамках дела, которое рассматривал столичный арбитраж, истец требовал 1 614 618 975 рублей 59 копеек неосновательного обогащения. В основе спора лежала перевозка льготных пассажиров в 2015 году, за которую, по мнению истца, ему недоплатили. В иске АО заявило, что «Российская Федерация не произвела полную компенсацию возникших у истца потерь в доходах, в результате чего возникло неосновательное обогащение, а именно: Российская Федерация неосновательно сберегла за счёт истца денежные средства в размере, равном размеру расходов на обеспечение бесплатного проезда льготных категорий граждан». Судья не нашла оснований для удовлетворения этого иска.