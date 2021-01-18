Вашингтон, 18 января, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом превысило на территории США отметку в 24 млн, сообщает 18 января университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

Metropolitan Transportation Authority of the State of New York Раздача медицинских масок в нью-йоркском метро

Уточняется, что на 23:00 мск в США было выявлено 24 018 793 случая заражения, из которых 398 307 завершились смертью пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают оставаться на первом месте в мире по масштабам распространения эпидемии коронавируса и числу смертей от него.