Сыктывкар, 18 января, 2021, 23:46 — ИА Регнум. В Сыктывкаре из-за большого количества желающих сделать прививку от COVID-19 приостановили запись на вакцинацию.

Минобороны России Вакцина от коронавируса

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Как пишет БНК, свободных «номерков» на прививку нет до конца января, а запись на февраль еще не открыта.

По данным министерства здравоохранения Коми, в республику поступило 4400 доз вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в республике был выявлен 191 случай COVID-19, 70 из них — в Сыктывкаре.