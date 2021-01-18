Рим, 18 января, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Премьер-министру Италии Джузеппе Конте следовало бы «стыдиться» собственного поведения, заявила в понедельник, 18 января, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

European Parliament Джузеппе Конте

«Раньше в этом зале партии могли поменять премьер-министра. Теперь в этом зале мы видим, как премьер-министр меняет партии, которые его поддерживают», — заявила она.

Как сообщалось ранее, 18 января нижняя палата парламента Италии большинством голосов утвердительно проголосовала по вопросу о доверии правительству Конте.

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После начала инициированного партией Маттео Ренци правительственного кризиса в Италии правящая коалиция потеряла большинство в парламенте. Как именно было получено большинство при голосовании 18 января, пока неясно. 19 января Конте выступит перед сенаторами, которые затем тоже проголосуют по вопросу о доверии правительству.

Президент страны Серджо Маттарелла, основываясь на голосовании депутатов и итогах своих встреч с лидерами партий, может объявить досрочные выборы, или разрешить формирование новой коалиции в прежнем составе парламента, или разрешить нынешнему правительству продолжить работу.

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Конте в первый раз занял пост премьер-министра в июне 2018 года, тогда в правительство входили правоцентристская «Лига» Маттео Сальвини и популисты из «Движения 5 звезд». В сентябре 2019 года Конте возглавил правительство популистов и леволибералов из Демократической партии и партии Маттео Ренци. Вероятно, в ближайшее время будет официально объявлено о создании третьей «коалиции Конте».