Архангельск, 18 января, 2021, 23:23 — ИА Регнум. В Архангельской области на прививку от COVID-19 записались более ста человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Вакцина

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По данным ведомства, в регионе прививку уже сделали 737 человек, из них уже 230 северян получили полный вакцинальный комплекс. Всего на данный момент в Архангельскую область поставлено 6 542 дозы вакцины.

Напомним, жители соседних регионов проявляют большую активность — в Мурманской области на прививку записались более 300 человек, в Вологодской области — более 2700 человек, а в Коми из-за наплыва желающих вакцинироваться запись на прививку пришлось приостановить.