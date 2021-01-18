Архангельск, 18 января, 2021, 23:08 — ИА Регнум. В Архангельской области из-за коронавируса на карантин закрыли Антониево-Сийский монастырь.

Шелковников Евгений Анатольевич Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь

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"Пандемия не обошла стороной и нас, среди насельников есть заболевшие COVID-19. В связи с этим мы вынуждены закрыть монастырь для посещений», — сообщается на сайте обители.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся 5263 человека, 261 из них пополнил список заболевших накануне, 17 января.