Минск, 18 января, 2021, 23:02 — ИА Регнум. По итогам 2020 года белорусская экономика сократилась на 0,9% к уровню предыдущего года. При этом объем промышленного производства в текущих ценах составил 116,5 млрд белорусских рублей (без малого $46 млрд по курсу на 18.01.2021) — в сопоставимых ценах на 0,7% меньше, чем в 2019 году. Об этом 18 января проинформировал Национальный статистический комитет Белоруссии.

ИА REGNUM Магазин товаров из льна в Минске

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В частности, обрабатывающая промышленность продемонстрировала сокращение на 0,2%. Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократилось на 3,8%.

Торговля также продемонстрировала спад. Оптовый товарооборот составил 99 млрд бел.руб. (почти $39 млрд) или 95,8% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. Розничный товарооборот вырос на 1,8% до 53,1 млрд бел.руб. (почти $21 млрд) Товарооборот общественного питания в 2020 году рухнул на 20% до 2,5 млрд бел.руб. (без малого $1млрд).

Работа транспорта также оказалась ниже уровня 2019 года. «В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 398,7 млн. тонн грузов, или 93,2% к 2019 году. Грузооборот составил 123,2 млрд. тонно-километров, или 94,1% к уровню 2019 года, — констатировал Белстат. — Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовались 1603,1 млн. человек, или 81,4% по отношению к предыдущему году. Пассажирооборот составил 18 040 млн. пассажиро-километров, или 66,3% к уровню 2019 года».

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