Вашингтон, 18 января, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Администрация мессенджера Telegram за последнюю неделю заблокировала доступ к сотням каналов, пропагандировавших насилие в США. Об этом сообщил 18 января основатель сервиса Павел Дуров.

TechCrunch Павел Дуров

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

По его словам, с начала января команда модераторов Telegram начала получать всё больше сообщений о публичной активности на платформе в связи с событиями в Соединённых Штатах и «действовала решительно, пресекая американские каналы, пропагандирующие насилие».

«Благодаря этим усилиям, на прошлой неделе наши модераторы заблокировали и отключили доступ к сотням публичных призывов к насилию, которые в противном случае могли бы достичь десятков тысяч подписчиков», — сообщил Дуров в своём блоге.

Основатель Telegram добавил, что администрация мессенджера «продолжает обрабатывать сообщения от пользователей и активно удаляет контент, напрямую подстрекающий к насилию».

«Telegram приветствует политические дебаты со всех сторон политического спектра, но будет действовать быстро, останавливая тех, кто подстрекает людей причинять вред другим», — подчеркнул Дуров.

Он также отметил, что Telegram поддерживает мирные протесты, но распространение публичных призывов к насилию на платформе прямо запрещено пользовательскими условиями. По его словам, в течение последних семи лет администрация мессенджера «последовательно применяла это правило во всём мире, от Белоруссии и Ирана до Таиланда и Гонконга».

«Гражданские движения по всему миру полагаются на Telegram при отстаивании права человека, но не прибегая к причинению вреда», — заключил Дуров.