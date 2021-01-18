Уагадугу, 18 января, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Объём производства золота в Буркина-Фасо в 2020 году составил 60 тонн, сообщает 18 января CGTN.

Dan Brown Выплавка золотого слитка

По словам уходящего с поста министра энергетики и шахт Умару Идани, это принесёт казне африканской страны доход в размере более чем $3,72 млрд.

Он отметил, что доля промышленного горнодобывающего сектора Буркина-Фасо составила 71% экспортных доходов республики. В этой отрасли занята 51 тысяча человек.

Напомним, золото является основным экспортным товаром Буркина-Фасо. Кроме того, республика экспортирует хлопок-сырец и цинковую руду.