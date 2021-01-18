В Петербурге крещенские купания проходят организованно и без ажиотажа
Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 22:46 — ИА Регнум. В Петербурге вечером 19 января — в крещенский сочельник — начались традиционные омовения в купелях. В этом году к проведению крещенских купаний подготовлены специально оборудованные места по 18 адресам.
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Все места купаний заранее были проверены водолазами, чтобы сделать их безопасными для погружения, возле них оборудованы пункты обогрева. У каждой купели дежурят сотрудники МЧС и медики.
Корреспондент ИА REGNUM побывал у купели, оборудованной в поселке Стрельна (Петродворцовый район), у церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке.
По словам сотрудников МЧС, в этом году крещенские купания в Петербурге не вызвали большого ажиотажа. Так, по их подсчетам, за два часа в прорубь пришли окунуться всего 70 человек.
Ранее настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками) иерей Богдан Полевой призвал петербуржцев и жителей Ленобласти не спешить окунаться в купель, а вместо этого лучше пойти в храм.
Адреса крещенских купелей в Петербурге:
Выборгский район
1. Среднее Суздальское озеро (ул. Никольская, д. 13) с 21:00
2. Среднее Суздальское озеро (ул. Б. Озерная д. 84) с 21:00
Колпинский район
3. Территория Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского в п. Усть-Ижора (Шлиссельбургское шоссе, 217) с 18:00
4. Свято-Троицкий приход (г. Колпино, ул. Пролетарская, 2) с 18:00
Красногвардейский район
5. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (пр. Косыгина, участок 63, бассейн) с 02:00 до 03:00
Красносельский район
6. Храм святых мучеников Адриана и Наталии (Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45, бассейн) с 20:00
7. Храм священномученика Фаддея архиепископа (п. Горелово, ул. Коммунаров, д. 145, иск. водоем) с 12:30
Кронштадтский район
8. Смотровая площадка в районе набережной Петровского парка (г. Кронштадт) с 15:00
Курортный район
9. Храм Апостолов Петра и Павла (г. Сестрорецк, Петровская наб., д.1, водная акватория озера Сестрорецкий Разлив) с 15:00
10. Часовни Преподобного Серафима Саровского (п. Песочный, ул. Мельничная, д.32, бассейн) с 15:00
Петроградский район
11. Купель у Петропавловской крепости (Заячий остров, прибрежный участок акватории р. Нева) с 12:00 до 21:00 19.01.2021.
12. Купель у Аптекарской набережной (спуск к р. Большая Невка напротив д. 8а по Аптекарской наб.) с 21:00
Петродворцовый район
13. Ольгин пруд (г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32, напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф») с 11:00 до 24:00 19.01.2021.
14. Свято-Троицкая Приморская Сергиева мужская пустынь (п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15, бассейн) с 18:00
15. Церковь Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке (п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115) с 18:00
16. Приход церкви Святой княгини Ольги (п. Стрельна, Санкт — Петербургское шоссе, д. 109 (пруд на территории Михайловки)) с 13:00 до 18:00 19.01.2021.
Приморский район
17. Территория яхт-клуба «Геркулес» (ул. Беговая, д. 19) с 13:00 до 22:00 19.01.2021.
Пушкинский район
18. Колонистский пруд (г. Пушкин, Софийский бульвар д. 3, территория Отдельного парка) с 20:00