Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 22:46 — ИА Регнум. В Петербурге вечером 19 января — в крещенский сочельник — начались традиционные омовения в купелях. В этом году к проведению крещенских купаний подготовлены специально оборудованные места по 18 адресам.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина во время Крещенских купаний в Стрельне

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Все места купаний заранее были проверены водолазами, чтобы сделать их безопасными для погружения, возле них оборудованы пункты обогрева. У каждой купели дежурят сотрудники МЧС и медики.

Корреспондент ИА REGNUM побывал у купели, оборудованной в поселке Стрельна (Петродворцовый район), у церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в поселке Стрельна

По словам сотрудников МЧС, в этом году крещенские купания в Петербурге не вызвали большого ажиотажа. Так, по их подсчетам, за два часа в прорубь пришли окунуться всего 70 человек.

Ранее настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками) иерей Богдан Полевой призвал петербуржцев и жителей Ленобласти не спешить окунаться в купель, а вместо этого лучше пойти в храм.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледяной крест вблизи места крещенских купаний

Адреса крещенских купелей в Петербурге:

Выборгский район

1. Среднее Суздальское озеро (ул. Никольская, д. 13) с 21:00 18.01.2021 до 21:00 19.01.2021.

2. Среднее Суздальское озеро (ул. Б. Озерная д. 84) с 21:00 18.01.2021 до 21:00 19.01.2021.

Колпинский район

3. Территория Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского в п. Усть-Ижора (Шлиссельбургское шоссе, 217) с 18:00 18.01.2021 до 24:00 19.01.2021.

4. Свято-Троицкий приход (г. Колпино, ул. Пролетарская, 2) с 18:00 18.01.2021 до 24:00 19.01.2021.

Красногвардейский район

5. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (пр. Косыгина, участок 63, бассейн) с 02:00 до 03:00 19.01.2021 и с 09:00 до 19:00 19.01.2021.

Красносельский район

6. Храм святых мучеников Адриана и Наталии (Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45, бассейн) с 20:00 18.01.2021 до 00:30 19.01.2021 и с 12:00 до 22:00 19.01.2021.

7. Храм священномученика Фаддея архиепископа (п. Горелово, ул. Коммунаров, д. 145, иск. водоем) с 12:30 18.01.2021 до 02:00 19.01.2021 и с 11:30 19.01.2021 до 18:00 19.01.2021.

Кронштадтский район

8. Смотровая площадка в районе набережной Петровского парка (г. Кронштадт) с 15:00 18.01.2021 до 02:00 19.01.2021 и с 12:00 до 24:00 19.01.2021.

Курортный район

9. Храм Апостолов Петра и Павла (г. Сестрорецк, Петровская наб., д.1, водная акватория озера Сестрорецкий Разлив) с 15:00 18.01.2021 до 24:00 19.01.2021.

10. Часовни Преподобного Серафима Саровского (п. Песочный, ул. Мельничная, д.32, бассейн) с 15:00 18.01.2021 до 24:00 19.01.2021.

Петроградский район

11. Купель у Петропавловской крепости (Заячий остров, прибрежный участок акватории р. Нева) с 12:00 до 21:00 19.01.2021.

12. Купель у Аптекарской набережной (спуск к р. Большая Невка напротив д. 8а по Аптекарской наб.) с 21:00 18.01.2021 до 21:00 19.01.2021.

Петродворцовый район

13. Ольгин пруд (г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32, напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф») с 11:00 до 24:00 19.01.2021.

14. Свято-Троицкая Приморская Сергиева мужская пустынь (п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15, бассейн) с 18:00 18.01.2021 до 03:00 19.01.2021 и с 12:00 до 21:00 19.01.2021.

15. Церковь Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке (п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115) с 18:00 18.01.2021 до 04:00 19.01.2021 и с 12:00 до 22:00 19.01.2021.

16. Приход церкви Святой княгини Ольги (п. Стрельна, Санкт — Петербургское шоссе, д. 109 (пруд на территории Михайловки)) с 13:00 до 18:00 19.01.2021.

Приморский район

17. Территория яхт-клуба «Геркулес» (ул. Беговая, д. 19) с 13:00 до 22:00 19.01.2021.

Пушкинский район