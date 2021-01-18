Мадрид, 18 января, 2021, 22:18 — ИА Регнум. В Испании за минувшие выходные дни зафиксировано около 84,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают 18 января европейские СМИ.

Hospital CLÍNIC Клиническая больница Барселоны

По утверждению властей, это беспрецедентное число с начала пандемии.

За тот же период на территории Испании умерли 455 пациентов с диагнозом COVID-19. С учетом этих данных, общее число жертв пандемии выросло в Испании до 53,7 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, за время пандемии коронавируса в Испании было выявлено более 2,3 млн случаев заражения.