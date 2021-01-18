Москва, 18 января, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Экс-боксер Николай Валуев раскритиковал решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 г. Об этом 18 января сообщает «СЭ».

Mil.ru Николай Валуев

«Политика теперь определяет те или иные действия спортивных властей. Комитет принял решение на фоне давления спонсоров и общественности, но оно все равно политическое», — заявил он.

О переносе турнира из Минска стало известно ранее, 18 января. IIHF объяснила решение соображениями безопасности.

Планировалось, что ЧМ пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 г.