Киев, 18 января, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко, выступая как глава ассоциации городов Украины, потребовал от президента страны Владимира Зеленского не допустить прекращения теплоснабжения населению и объектам социальной сферы из-за роста цены газа.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

Соответствующее заявление было обнародовано сегодня, 18 января, передает корреспондент ИА REGNUM

Кличко призвал президента Украины вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для предприятий коммунальной энергетики, чтобы не допустить кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов. Он напоминает, что увеличение стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения ухудшит их способность его оплачивать.

«При этом недостижение предприятиями ТКЭ уровня расчетов в 90% приведет к прекращению газоснабжения со стороны НАК «Нафтогаз Украины». Такая ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению в населенных пунктах Украины населению и объектам социальной сферы. Кроме того, значительный рост стоимости коммунальных услуг приведет к существенному увеличению расходов из государственного бюджета на выплату льгот и субсидий, рост задолженности населения за коммунальные услуги, а также к социальному недовольству в обществе», — отмечается в обращении.

Из заявления следует, что ассоциация негативно воспринимает решение правительства Украины, которое ранее сегодня официально установило предельную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр (на 30% ниже «рыночной» цены).

«Приняв такое решение, правительство разделило граждан Украины на две категории: тех, кто использует природный газ для собственных нужд, в том числе индивидуального отопления, и тех, кто пользуется централизованным теплоснабжением, в стоимость которого учитывается рыночная цена на природный газ… Правительство не услышало аргументов и фактически перевело решение проблемы на органы местного самоуправления, то есть на бюджеты территориальных общин. Но на местном уровне такие проблемы решить невозможно из-за отсутствия механизма и средств», — отмечается в заявлении от имени Кличко.

ИА REGNUM напоминает, что согласно решению правительства, «льготная» цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или завершения карантина.

«Мы утверждаем решение, которое позволит уменьшить платежки на газ и защитить украинцев от недобросовестных поставщиков газа», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подчеркнув при этом, что после этого решения правительства цена газа снизится в среднем на 30%, а для части граждан — на 40%.

По мнению премьера, при потреблении на обычном уровне средняя платежка будет меньше в среднем на 500 грн (при «общем счете» в 4−5 тыс. грн).