Москва, 18 января, 2021, 21:38 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России уже более 26 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в опубликованном 18 января информационном бюллетене Минобороны.

Минобороны России Вакцинация военнослужащих Восточного военного округа от коронавирусной инфекции

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"За прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровело 84 военнослужащих. Общая численность выздоровевших увеличилась до 26 061 человека», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 3794 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Из них 1932 человека проходят лечение в госпиталях Минобороны, ещё 27 человек находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту службы содержатся 58 инфицированных коронавирусом, 1777 военнослужащих изолированы на дому.

Сообщается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние десяти из них оценивается как тяжёлое, ещё одиннадцать человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.