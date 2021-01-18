Лондон, 18 января, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Крупнейшее за десятилетие повышение цен на алмазы провела компания De Beers, сообщает 18 января Bloomberg.

Алмазы

Уточняется, что необработанные алмазы подорожали на пять процентов. De Beers сочла удобным для повышения цен текущий момент из-за хорошего спроса на алмазы на мировом рынке.

Кроме того, De Beers проинформировала некоторых своих клиентов (сайтхолдеров), что они потеряют право покупать у неё алмазное сырьё. Алмазодобытчик заявил, что ему нужно больше крупных покупателей.