Москва, 19 января, 2021, 01:18 — ИА Регнум. Наряду с негативными факторами ипотечный бум в России принес и ряд позитивных моментов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя рекордный для России объем выданных ипотечных займов в 2020 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крупнейший производитель лифтов — Карачаровский механический завод

По словам экономиста, позитивным следствием строительного бума стал рост спроса в ряде сопутствующих отраслей: металлургии, обрабатывающей промышленности, в производстве цемента, песка и других строительных материалов.

«Растет спрос на лифты, бытовую технику, строительные материалы. К сожалению, не все из этого производится внутри России, поэтому растет импорт, особенно из Китая. Другая не самая очевидная тенденция — это рост спроса на автомобили. Большая часть из новостроек строится далеко, поэтому люди чаще покупают автомобили», — сказал Манкевич.