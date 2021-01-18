Генсек ООН назначил нового спецпосланника в Ливии
Нью-Йорк, США, 18 января, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Ян Кубиш назначен новым специальным посланником Генсека ООН по Ливии, сообщил 18 января журналистам официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
Michal Mišina
Ян Кубиш
«Генеральный секретарь назначил Яна Кубиша из Словакии своим специальным посланником в Ливии».
По словам дипломата, Кубиш приступит к обязанностям в начале следующего месяца.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2020 г. Гасан Саламе объявил о своей отставке с поста спецпосланника ООН по Ливии. Должность с тех пор оставалась вакантной.