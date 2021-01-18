Москва, 19 января, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Реальное снижении стоимости жилья в Росси произойдет не раньше 2025 года. Такой срок корреспонденту ИА REGNUM назвал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя рекордный для России объем выданных ипотечных займов в 2020 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Экономист объяснил, что в долгосрочной перспективе стоимость недвижимости зависит от роста номинального ВВП и динамики реальных доходов граждан. Именно поэтому в «нулевые» стоимость квадратного метра с поправкой на рублевую инфляцию выросла в два раза, а без учета инфляции рост превысил 500%. В то же время в последнем десятилетии квадратный метр жилья реально подешевел на 30%, хотя номинально вырос на 50%.

Что касается предстоящего десятилетия, то драйверы для нового супер-цикла экономического роста в России весьма ограничены, поэтому вряд ли мы увидим бурный рост недвижимости и ипотеки в ближайшем будущем, считает Манкевич.

«Наиболее вероятный сценарий — продолжение роста в 2021 году и консервация рынка с 2022-го: падение спроса и стагнация цен, которые за счет инфляции приведут к реальному удешевлению недвижимости к 2025−2026 годам», — сказал Манкевич.