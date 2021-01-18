Москва, 19 января, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Бум на рынке ипотечного кредитования приведет к пропорциональному падению спроса на жилье в 2021 и 2022 годах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя рекордный для России объем выданных ипотечных займов в 2020 году.

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«В 2020 году мы видели ажиотаж, подогреваемый властями: бери, а то не успеешь, последний шанс взять льготную ипотеку», — сказал Манкевич.

В 2021 году, вероятно, программу свернут, а у людей наступит отрезвление по поводу цифр и реальной доступности жилья, что снизит спрос. Кроме того, сейчас ипотеку берут те, кто планировал брать ее позже, то есть в 2021 или 2022 году, значит, за счет бума 2020 года в 2021 и 2022 годах объем сократится естественным образом, считает глава РАСПП.