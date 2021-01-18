Магнитогорск, Челябинская область, 18 января, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Житель города Магнитогорска (Челябинская область) был задержан сотрудниками Росгвардии после ссоры с соседкой по подъезду, сообщили 18 января в пресс-службе регионального управления ведомства.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области Экипаж Росгвардии

Инцидент произошёл накануне, 17 января, в одном из подъездов дома по улице Карла Маркса. Жительница многоквартирного дома рассказала прибывшим сотрудникам Росгвардии, что «поссорилась с соседом, находящимся в состоянии опьянения».

«В результате, мужчина вошёл в подъезд с предметом, внешне схожим с пистолетом, стучал ногами в дверь её квартиры, угрожал ей физической расправой», — сообщили в ведомстве.

Агрессивный сосед сам открыл дверь сотрудникам вневедомственной охраны и предъявил документы. После проверки документов его передали участковому уполномоченному полиции. В квартире магнитогорца изъят пневматический пистолет.