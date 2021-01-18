Ярославль, 18 января, 2021, 20:42 — ИА Регнум. По факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли заведующий отделением Ярославской инфекционной больницы Ксения Скрипко и ее муж, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД по Вологодской области.

Олег Кувшинников Место происшествия

Как ранее сообщало ИА REGNUM в ночь на 18 января в Сямженском районе Вологодской области столкнулись «Хендай Солярис» и «Шевроле». Водитель «Хендай» и один из пассажиров погибли на месте, двое детей семьи Скрипко доставлены в больницу. Как уже установлено, водитель «Шевроле» был пьян.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 581 километре федеральной автодороги «Москва — Архангельск», возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — рассказали в УМВД по Вологодской области.

Соболезнования семье погибших выразил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Погибла врач Ярославской инфекционной больницы и ее супруг. Двое детей, которые находились на заднем сидении автомобиля, к счастью, выжили и сейчас проходят лечение в Вологодской областной детской клинической больнице. Наши врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всей Ярославской области, которая лишилась настоящего профессионала своего дела — врача, спасшего сотни человеческих жизней. Мы сделаем все возможное, чтобы окружить детей заботой и вниманием, а также помочь родственникам справиться с этой сложнейшей ситуацией. Поручил, чтобы в самое ближайшее время были установлены причины аварии, а виновные наказаны», — подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Мера пресечения для предполагаемого виновника ДТП пока не избиралась.