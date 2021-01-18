Киев, 18 января, 2021, 20:21 — ИА Регнум. На Украине эксперты сегодня, 18 января, обсуждают заявление главы делегации на переговорах по урегулированию в Донбассе Леонида Кравчука, который в ходе дискуссии о возможном обмене пленными внезапно признал ДНР и ЛНР «отдельными государствами».

President.gov.ua Леонид Кравчук

ИА REGNUM напоминает, что представители Донецка и Луганска заявили, что готовы в одностороннем порядке передать Украине группу удерживаемых лиц, но это возможно только при посредничестве главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука, а не властей и не контактной группы. В ответ на это Кравчук поспешил заявить, что в данном вопросе Украина должна строить отношения с ДНР и ЛНР как с отдельными государствами, что вызвало откровенно негативную реакцию в украинском политикуме.

«Зеленский должен отстранить Кравчука от должности и отдать его под суд, так как подобные высказывания являются посягательством на территориальную целостность Украины», — считает политолог Владимир Цибулько.

Политолог также добавил, что отсутствие реакции президента на слова Кравчука может расцениваться как государственная измена.

«Интересно, а в офисе президента знают, что их переговорщик признает самопровозглашенные формирования отдельными государствами? Если знают, то это, конечно, госизмена. Выбрали себе на голову руководителей, которые раздают территории Украины», — подчеркнул политический эксперт.

Также он добавил, что за посягательство на территориальную целостность Украины Кравчука нужно судить.

«Несомненно, за такие слова человека, который представляет государство на официальном уровне, нужно отдавать под суд. Ждем реакцию президента. Он обязан выгнать Кравчука с должности и публично заявить о несогласии с его позицией. Иначе тень падет и на главу государства. Ведь это даже не коррупция, это посягательство на территориальную целостность государства!» — подчеркнул Цибулько.

ИА REGNUM напоминает, что представители республик сообщили, что к празднику Крещения готовы в одностороннем порядке освободить группу граждан Украины, но только при посредничестве Медведчука.

Сегодня на брифинге глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Украины должны «испытать стыд» за то, что согласованный по принципу «все на все» обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса затягивается по причинам, не связанным с гуманитарными соображениями.