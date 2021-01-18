Москва, 18 января, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху обсудили 18 января по телефону российский и армянский министры иностранных дел Сергей Лавров и Ара Айвазян, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Ара Айвазян

Главы внешнеполитических ведомств говорили о важности «решения гуманитарных вопросов и налаживания многосторонней кооперации в регионе». Кроме того, обсуждались важные вопросы двусторонних отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января в Кремле состоялись трёхсторонние переговоры по Нагорному Карабаху между лидерами России, Азербайджана и Армении. Было подписано совместное заявление о разблокировке транспортного сообщения через территории республик.