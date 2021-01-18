Ярославль, 18 января, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Ярославле жители частных домов провели народный сход, на котором выступили против расширения дороги, которая может пройти по их участкам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на участников схода.

Участники схода

На встречу с главным архитектором Ярославля Артемом Цымбаловым и главой администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андреем Удальцовым собрались жители домов на улицах Гудованцева, Софьи Перовской, Соловьева, Халтурина и поселка Новое Творогово. Постановлением мэрии Ярославля еще в августе 2020 года объявлено проведение общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории частного сектора в Красноперекопском районе Ярославля. Проект предполагает частичное изъятие земельных участков и снос некоторых домов.

Жители выступили против указанного предложения.

«Мнение людей не имеет для городской власти никакой ценности. Мы не хотим уходить из наших родных мест, из наших домов, чтобы этот строительный проект прошелся по нашим судьбам», — говорится в обращении, принятом на народном сходе.

В мэрии Ярославля говорят, что расширение дороги на улице Софьи Перовской делается в соответствии с генеральным планом Ярославля от 2006 года. В свою очередь жители собрали 240 подписей с требованием об изменении генерального плана и внесении изменений в правила землепользования и застройки города Ярославля. По итогам встречи с жителями власти обещают учесть их мнение.

City-yaroslavl.ru Глава района (в шапке) отвечает жителям

«Жители улиц Халтурина и Гудованцева отстаивают свою позицию по сохранению индивидуальной жилой застройки. Они хотят пересмотра проекта расширения планируемой магистральной улицы. Сегодня совместно с представителями администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мы побеседовали с местными жителями и ответили на их вопросы. Также мы договорились продолжить совместную работу в департаменте градостроительства. Уверен, что развитие территории должно осуществляться только на основе интересов горожан», — заявил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Городские власти обещали провести новое обсуждение вопроса дважды — 19 января в Ярославской областной думе и 29 января — в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.