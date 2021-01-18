Донецк, 18 января, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Две мины калибра 82 мм выпущены ВСУ по району села Петровское (ДНР) в 17:15 мск, сообщает 18 января Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Украинские миномётчики

В Петровском находится один из пилотных участков отвода сил. Здесь, согласно Рамочному решению Контактной группы, запрещено нахождение не только военной техники, но и личного состава враждующих сторон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 17 января ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ДНР.