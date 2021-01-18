Москва, 18 января, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий проведение госзакупок в сфере обороны, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе в Владимиром Гутеневым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная Дума

Предлагается исключить необходимость указания идентификатора государственного оборонного контракта в случае оплаты с отдельного счета накладных расходов.

К числу таких расходов относятся расчеты за электроэнергию, закупаемую по объективным причинам на оптовых рынках, цена на которую не является объектом государственного регулирования, ГСМ, тепловую энергию, водоснабжение и водоотвод, расходы по экологии, услуги связи, включая спецсвязь, по аренде, лизингу, охране режимных объектов, ремонту и эксплуатация оборудования, зданий и сооружений, на аттестацию взрывопожароопасных объектов, расходы по лицензированию, по охране труда и так далее, то есть оплаты мероприятий, без проведения которых операционная деятельность оборонного предприятия невозможна.

Головным исполнителям и исполнителям разрешена оплата расходов на сумму 5 млн и 3 млн рублей соответственно в месяц по каждому государственному контракту, контракту с отдельного счета на иные счета.