Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2020 году общая смертность выросла на 22,9% по сравнению с 2019 годом. Главный прирост смертности в минувшем году дала новая коронавирусная инфекция. Об этом заявил 18 января глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница

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«В Санкт-Петербурге в основном прирост общей смертности объясняется именно пандемией коронавирусной инфекции», — сказал Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, по приросту смертности в 2020 году Петербург не вошел в число десяти субъектов РФ с наибольшим приростом. В некоторых регионах прирост превысил 30%.

В структуре общей смертности в Петербурге первые две причины смертности остались неизменными — более 50% смертей дали сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте — онкологические заболевания.

Новая болезнь COVID-19 оказалась на третьем месте в списке причин смертности в Петербурге. Она стала причиной смерти 15,2% умерших в 2020 году.

«В 2020 году сократилась доля умерших от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований, в сравнении с 2019 годом. Сократились и иные крупные классы (причин) по их доле в структуре смертности. Уменьшилась смертность от болезней органов пищеварения, от эндокринных заболеваний, травм и отравлений. В структуре смертности 15,2% занимает смертность от новой коронавирусной инфекции», — сказал глава комздрава Петербурга.

Он добавил, что смерти от пневмонии в подавляющем большинстве случаев были вызваны коронавирусной инфекцией.

Напомним, от ковида в Петербурге к настоящему времени скончались 8902 человека.