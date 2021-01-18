Москва, 19 января, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, Госдума открывает весеннюю сессию, сообщает ИА REGNUM.

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Планируется, что во втором чтении парламентарии обсудят изменения в Семейный кодекс, направленные на реализацию новых норм Конституции. Также во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в Лесной кодекс.

Также в планах законодателей обсудить ряд инициатив в первом чтении. Так, поправками в Налоговый кодекс омбудсмены в регионах освобождаются от уплаты госпошлин. Парламентарии рассмотрят вопрос о возможности регистрации граждан, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни в муниципальных образованиях.

Пленарные заседания Госдумы седьмого созыва завершаться в июле, в сентябре в единый день голосования пройдут выборы в нижнюю палату парламента восьмого созыва.