Ижевск, 18 января, 2021, 19:07 — ИА Регнум. В Москве состоялась встреча полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Udmurt.ru Игорь Комаров и Александр Бречалов

Стороны обсудили сроки доработки индивидуального плана развития республики. Комаров поручил аппарату полпредства подключиться к координации этой работы.

Кроме того, обсуждалась ситуация с распространением коронавируса в республике, реализация мероприятий Года села, состояние предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, о разработке индивидуального плана социально-экономического развития республики Бречалов рассказал после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. План предполагает реализацию мероприятий до 2030 года. Он включает 52 проекта, которые позволят создать в республике 14 тыс. новых рабочих мест. Со стороны бюджета Удмуртии для реализации проектов потребуются дополнительные инвестиции в размере 37 млрд рублей. Однако это позволит уже к 2026 году иметь бюджет в размере 99−100 млрд рублей при реальной потребности в 84 млрд рублей.

При успешной реализации плана развития к 2030 году республика должна выйти на собственные доходы в размере 132−136 млрд рублей.