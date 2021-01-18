Рим, 18 января, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Премьер Италии Джузеппе Конте в понедельник, 18 января, выступил перед депутатами нижней палаты парламента.

Kremlin.ru Джузеппе Конте

Как сообщалось ранее, из-за отзыва партией Маттео Ренци своих министров из правительства будущее правящей коалиции оказалось под угрозой.

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Вечером 18 января депутаты проголосуют по вопросу о доверии правительству. 19 января Конте выступит в Сенате, где тоже состоится голосование.

Конте в своем выступлении в нижней палате парламента де-факто подтвердил, что еще не заручился большинством голосов для формирования новой коалиции. Он призвал голосовать «за» всех «добровольцев, заботящихся о судьбе Италии».

В то же время в партии Ренци уклончиво ответили на вопрос о поддержке нынешнего правительства. Таким образом, остаются возможными все варианты развития политического кризиса: сохранение прежнего правительства, формирование новой коалиции, досрочные выборы.