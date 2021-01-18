Ханты-Мансийск, 18 января, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В Югре к началу массовой вакцинации от коронавируса привито первым компонентом 6375 человек, из них 1299 полностью завершили вакцинацию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса

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В очереди на прививку от COVID-19 в электронной регистратуре на 18 января 2021 года числится 1105 граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вакцинация «Спутник V» является добровольной и бесплатной. Информация о прививке от коронавируса будет внесена в электронный прививочный сертификат, который внедряется в Югре.