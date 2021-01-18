Минск, 18 января, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Экономика Белоруссии в 2021 году продемонстрирует падение на фоне социально-политической напряжённости. К такому выводу пришли эксперты Евразийского банка развития, представившие очередной макропрогноз экономик стран — участниц ЕАБР.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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«Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, ВВП Белоруссии в 2021 году сократится на 0,1%. Ухудшение по сравнению с предыдущим прогнозом на 1,2 п.п. связано с действием ряда факторов, таких как продолжительное сохранение социально-политической напряженности в стране и более длительный, чем ранее ожидалось, период сдерживающей денежно-кредитной политики», — говорится в макропрогнозе ЕАБР для стран — участниц банка.

Эксперты ЕАБР считают, что основным риском для Белоруссии «является неопределённость влияния общественно-политических событий последних месяцев на деловую активность в стране». В прогнозе сказано: «Возможное ухудшение инвестиционного климата, отток существенной части IT-сектора и трудовых ресурсов приведут к снижению технологичности экономики и потерям человеческого капитала, что выразится в сокращении потенциала роста. При развитии неблагоприятного сценария высока вероятность более глубокого экономического спада в 2021 году, чем прогнозируется в базовом сценарии, и околонулевого роста в 2022 году».

ЕАБР ожидает девальвации белорусского рубля, повышения рисков долговой устойчивости и выхода инфляции на двузначный показатель. Также на ВВП Белоруссии будет влиять «возможное ужесточение антироссийских санкций» и «высокая неопределенность развития пандемии COVID-19». При развитии сценария медленного восстановления мировой экономики «снижение ВВП Белоруссии в 2021 году составит 0,7% — на 0,6 п.п. хуже, чем в базовом сценарии», считают эксперты банка.

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