Москва, 18 января, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Официальный сайт российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подвергся мощной кибератаке из более чем полутора десятков зарубежных стран одновременно, сообщает 18 января «Интерфакс».

Кибератака

»Официальный интернет-портал ФСИН России, куда входят сайт ФСИН, сайты территориальных органов и образовательных организаций ФСИН, в период с 18:00 17 января по настоящее время подвергся массированным DDoS-атакам», — цитирует агентство сообщение пресс-бюро ФСИН.

По предварительным данным, кибератаки осуществлены с иностранных серверов, находящихся на территории США, Китая, Турции, Германии, Франции, Канады, ЮАР, Индонезии, Вьетнама, Пакистана, Таиланда, Японии, Южной Кореи, Сингапура и Индии.