Вашингтон, 18 января, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Все входы в Капитолий (Вашингтон) перекрыли из-за внешней угрозы безопасности, сообщает 18 января Reuters.

Лев Коровин ИА Красная Весна Капитолий

По данным NBC News, часть парламентского комплекса на Капитолии эвакуирована. Над зданием Капитолия видны клубы дыма.

Напомним, в здании Капитолия находится американский парламент — Конгресс. 6 января 2021 г. на здание было совершено нападение сторонников действующего президента США Дональда Трампа.