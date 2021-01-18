Москва, 18 января, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Конференц-колл журналистов с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым не состоялся 18 января, поскольку он не захотел отвлекать сотрудников СМИ от большой пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сам Песков заявил изданию «Подъём».

Kremlin.ru Дмитрий Песков

»Сегодня была большая пресс-конференция Лаврова. Не хотели отвлекать журналистов. А потом уже было поздно», — сказал Песков.

По его словам, с 19 января конференц-коллы с прессой возобновятся в обычном режиме.