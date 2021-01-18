Москва, 18 января, 2021, 18:12 — ИА Регнум. С осуждением судебного решения Химкинского городского суда об аресте до 15 февраля блогера Алексея Навального выступила пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс 18 января в Twitter.

Дядя Сэм осуждает

Комментируя судебное решение, американка отметила, что оно «вызывает серьёзные вопросы» в части «соблюдения процедур». Она добавила, что американская сторона не считает российскую судебную систему «справедливой» и «прозрачной».

Напомним, Навальный 18 января 2021 г. арестован судом на 30 суток по «делу Ив Роше». Американский посол в Москве Джон Салливан обвинил российский суд в том, что он вынес «политизированное решение».