Ярославль, 18 января, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Ярославский футбольный клуб «Шинник» выплатил все свои долги. Об этом сообщает ИА REGNUM за ссылкой на пресс-службу ярославского управления ФССП.

ФК «Шинник» Футболист «Шинника»

Сводное исполнительное производство по долгам клуба находилось в межрайонном отделении судебных приставов УФССП по Ярославской области. Сумма долга составила более 20 миллионов рублей.

«Меры принудительного исполнения побудили клуб исполнить решения суда в полном объеме. Организация погасила имеющуюся задолженность, в том числе исполнительский сбор, назначенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа. Ярославский футбольный клуб больше не входит в список должников, все ограничительные меры отменены, производства окончены фактическим исполнением», — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Ярославский «Шинник» выступает в Футбольной национальной лиге, в текущем чемпионате ФНЛ клуб занимает последнее место и может впервые в своей истории вылететь во второй дивизион.