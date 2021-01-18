Курган, 18 января, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Курганской области работа по созданию индустриальных парков приносит ощутимый эффект для экономики региона, который в будущем будет нарастать. Об этом говорилось на брифинге по итогам первого дня рабочей поездки в Курганскую область полномочного представителя президента России в Уральском ФО Владимира Якушева.

Uralfo.gov.ru Владимир Якушев знакомится с производством полистирольной плёнки. Курган

«Впечатляет то, что было сделано за достаточно короткий промежуток времени, и те производства, которые разворачиваются», — отметил полпред.

На площадке Курганского индустриального парка, который действует чуть более года, на сегодня развёрнуто 23 высокотехнологических производства. Также полпред Якушев ознакомился с новым производством полистирольной плёнки, размещённом на базе НПО «Курганприбор». Полистирольную плёнку российские предприятия в основном пока приобретают за рубежом, и применяют в самых разных отраслях — от пищевой промышленности до электротоваров. Сейчас её отечественный аналог будет производиться в Зауралье.