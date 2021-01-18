Волгоград, 18 января, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинение главному судебному приставу Волгоградской области Владимиру Евстигнееву, по делу о коррупции, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Мужчина попался на покупке элитной иномарки через подставное лицо.

R34.fssp.gov.ru Владимир Евстигнеев

По данным следствия, руководителю УФССП региона в силу занимаемой должности стало известно о торгах арестованного в рамках исполнительного производства элитного автомобиля. Иномарку главный судебный пристав решил приобрести для себя через подставное лицо. В случае победы на торгах чиновнику нужно было бы оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля — порядка 160 тысяч рублей. Он потребовал у директора специализированной организации, которая в рамках государственного контракта занималась реализацией арестованного имущества, заплатить эту сумму.

«Посредником в переговорах и получении денег выступил руководитель территориального управления Росимущества. Взамен коммерсанту главы указанных областных федеральных структур пообещали попустительство в деятельности, в том числе неприменение в дальнейшем каких-либо штрафных санкций. Коррупционная схема была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также регионального главка МВД», — уточнили в СК.

Главному судебному приставу 18 января предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде запрета определённых действий. Обвинение второму фигуранту уголовного дела Юрию Ефимову будет предъявлено в ближайшее время.

О задержании высокопоставленных чиновников стало известно 13 января.