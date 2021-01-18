Липецк, 18 января, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Липецкую область поступило 16,9 тысячи доз вакцины «Спутник-V». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Две тысячи доз 18 января доставили в пункты вакцинации. Остальные 14,9 тысячи доставят в медучреждения до конца недели.

В первую очередь будут прививать людей из групп риска, а также тех, кто записался на прививку заранее. Вакцинацию будут проводить во всех поликлиниках региона по мере поступления препарата.

По данным на 18 января, в регионе уже привиты 842 человека. Ожидается, что до конца февраля регион получит около 50 тысяч доз вакцины.