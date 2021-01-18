Санкт-Петербург, 18 января, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге от коронавируса вакцинированы 22 349 человек, из них 3913 человек полностью закончили цикл вакцинации, состоящий из двух доз прививки. Это следует из опубликованного 18 января отчета Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Mil.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

За прошедшие сутки, то есть в воскресенье, 17 января, в Петербурге были первично привиты 140 человек, а вторично — всего 54.

Временное снижение интенсивности вакцинации связано с тем, что в воскресенье работали не все пункты вакцинации. Кроме того, организованные группы из трудовых коллективов — сотрудники сферы образования, медицинские и социальные работники — в основном прививаются в будние дни.

«Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 42 692 комплектов. Вся вакцина доставлена в поликлиники. Неизрасходованный остаток — 20 203 комплекта», — следует из отчета Межведомственного совета.

Напомним, в Петербурге обещают с 70 до 120 увеличить количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса.